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İsrail'den Şam'a roket saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata’nın öldürüldüğünü duyurduktan hemen sonra Şam’da da bir hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata’nın öldürüldüğünü duyurduktan hemen sonra Şam’da da bir hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail roketi, Suriye’nin başkenti Şam’daki bir binayı vurdu. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İsrail medyası ise IDF’nin Şam’da Filistinli örgütleri hedef aldığını bildirdi.

Filistinli İslami Cihad Örgütü komutanı Ekrem el Jouri'nin Lübnan'ın Şam Büyükelçiliği'nın yakınındaki evinin hedef alındığı saldırıda,Jouri'nin kurtulduğu belirtilirken, oğlunun hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
israil Şam roket saldırı

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