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İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:20 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kararlı bir şekilde kınadı - Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan İsrail'i kınayan ortak açıklama: - "İstisnai durumlar haricinde, işgal altındaki bölgelerde binaların yıkılması Uluslararası İnsani Hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırıdır. Bu uygulama Filistin halkına gereksiz yere acı çektirmekte ve barış sürecine zarar vermektedir" - "(İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları) İki devletli çözümü doğrudan tehlikeye atan, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor"

MADRİD (AA) - Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını "kararlı bir şekilde kınayan" ortak bir açıklama yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere'nin, Doğu Kudüs'teki Vadi el Humus Mahallesi'nde bulunan Filistinlilere ait evlerin yıkımından dolayı İsrail'i kararlı bir şekilde kınadığı bildirildi.

İsrail yönetiminin Filistinlilere ait evleri yıkmasının "ciddi bir endişeyle" takip edildiği belirtilen açıklamada, "İstisnai durumlar haricinde, işgal altındaki bölgelerde binaların yıkılması Uluslararası İnsani Hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırıdır. Bu uygulama Filistin halkına gereksiz yere acı çektirmekte ve barış sürecine zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, özellikle bu yıkımın önemli olduğunun altı çizilerek, "Çünkü, etkilenen binaların bir kısmı Oslo Anlaşmaları uyarınca Filistin yönetiminin yetkisi altında olan A ve B bölgelerinde bulunuyor. Bu yüzden bunların ihlal edildiğini gösteriyor. İki devletli çözümü doğrudan tehlikeye atan, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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