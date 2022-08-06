HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar... Her gün bir avuç tüketin

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar... Her gün bir avuç tüketin

06.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obezite günümüzün en büyük problemlerinden biri olarak gösteriliyor. Kilo vermek eskiden fit bir görünüm için önemliyken artık sağlıklı olmak için büyük önem arz ediyor. Herkes sinir bozucu kilolardan kurtulmak için farklı yollara başvuruyor. Birçok kişi kilo vermek için atıştırmalık yemeyi kesti. Ancak iştahınızı bastırarak kilo vermenize yardımcı olacak bir besinin olduğu ortaya çıktı.

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar... Her gün bir avuç tüketin

Dünya Sağlık Örgütü, insanlığı bekleyen yeni tehlikenin obezite olduğu konusunda uzun zamandır uyarılarda bulunuyor. Siz de kilo vermeye çalışıyorsanız iştahınızı bastırmak için bir besini rutininize ekleyebilirsiniz. İngiliz diyetisyen Nataly Komova, iştahınızı bastırmaya yardımcı olabilecek yiyecek tüyosunu paylaştı.

iStock-1314840229

YER FISTIĞI TÜKETİN

Viseral yağ, karın bölgesinde depolanır ve çoğu zaman siz fark etmeden orada birikmiş olur. Karaciğer ve bağırsaklar da dahil olmak üzere organlarınızın etrafını sarar ve fazla miktarda varsa tehlikeli olabilir. Kalp hastalığı, Alzheimer, tip 2 diyabet, felç ve yüksek kolesterol gibi ciddi sağlık sorunları riskini artırabilir. Komova , iç organlardaki yağları parçalamak için en iyi yiyecek tüyolarını açıkladı. Uzman, yer fıstığını en iyi iştah kesici olarak önerdi.

iStock-172320919

YER FISTIĞI FAYDALARI

İngiliz diyetisyen konuyla ilgili şunları söyledi: "Fıstık mükemmel bir lif, protein ve kalp sağlığı için faydalı bir yağ kaynağıdır. Bütün bunlar iştahınızı bastırır ve tokluk hissini artırarak daha az yemenizi sağlar. Bu, kilo vermeyi veya korumayı kolaylaştırır."

iStock-523200993

  • Yer fıstığı flavonoidler, fitosteroller, fenolik asitler ve resveratrol ile yüklüdür. Bu bileşikler kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltarak daha uzun yaşamanızı sağlar.
  • Yer fıstığındaki amino asit triptofan, serotonin adı verilen iyi hissettiren bir kimyasalın üretimini ve salınımını artırır. Daha yüksek serotonin seviyeleri, ruh halinizi artırmanın anahtarıdır.
  • Cilt sağlığı için gerekli olan E ve B vitaminleri yer fıstığında bulunur.
  • Özellikle E vitamini, kaşıntı, kuruluk, kızarıklık, şişme ve hassasiyet gibi bir dizi soruna bağlı cilt iltihabını önler.

iStock-697940658

ÖNEMLİ UYARI

Yer fıstığı, besin alerjilerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Yer fıstığına alerjisi olan kişilerde anafilaksi (alerjik şok) adı verilen, yaşamı tehdit eden bir reaksiyon olabilir. Yer fıstığı tüketmeden önce alerjiniz olmadığından emin olmalısınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşunBeyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun
Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...
ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar! ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

TOTOBO çetesi çökertildi!

TOTOBO çetesi çökertildi!

Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı

Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.