İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar... Her gün bir avuç tüketin

Dünya Sağlık Örgütü, insanlığı bekleyen yeni tehlikenin obezite olduğu konusunda uzun zamandır uyarılarda bulunuyor. Siz de kilo vermeye çalışıyorsanız iştahınızı bastırmak için bir besini rutininize ekleyebilirsiniz. İngiliz diyetisyen Nataly Komova, iştahınızı bastırmaya yardımcı olabilecek yiyecek tüyosunu paylaştı.

YER FISTIĞI TÜKETİN

Viseral yağ, karın bölgesinde depolanır ve çoğu zaman siz fark etmeden orada birikmiş olur. Karaciğer ve bağırsaklar da dahil olmak üzere organlarınızın etrafını sarar ve fazla miktarda varsa tehlikeli olabilir. Kalp hastalığı, Alzheimer, tip 2 diyabet, felç ve yüksek kolesterol gibi ciddi sağlık sorunları riskini artırabilir. Komova , iç organlardaki yağları parçalamak için en iyi yiyecek tüyolarını açıkladı. Uzman, yer fıstığını en iyi iştah kesici olarak önerdi.

YER FISTIĞI FAYDALARI

İngiliz diyetisyen konuyla ilgili şunları söyledi: "Fıstık mükemmel bir lif, protein ve kalp sağlığı için faydalı bir yağ kaynağıdır. Bütün bunlar iştahınızı bastırır ve tokluk hissini artırarak daha az yemenizi sağlar. Bu, kilo vermeyi veya korumayı kolaylaştırır."

Yer fıstığı flavonoidler, fitosteroller, fenolik asitler ve resveratrol ile yüklüdür. Bu bileşikler kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltarak daha uzun yaşamanızı sağlar.

Yer fıstığındaki amino asit triptofan, serotonin adı verilen iyi hissettiren bir kimyasalın üretimini ve salınımını artırır. Daha yüksek serotonin seviyeleri, ruh halinizi artırmanın anahtarıdır.

Cilt sağlığı için gerekli olan E ve B vitaminleri yer fıstığında bulunur.

Özellikle E vitamini, kaşıntı, kuruluk, kızarıklık, şişme ve hassasiyet gibi bir dizi soruna bağlı cilt iltihabını önler.

ÖNEMLİ UYARI

Yer fıstığı, besin alerjilerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Yer fıstığına alerjisi olan kişilerde anafilaksi (alerjik şok) adı verilen, yaşamı tehdit eden bir reaksiyon olabilir. Yer fıstığı tüketmeden önce alerjiniz olmadığından emin olmalısınız.



