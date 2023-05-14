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  4. İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

14.05.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 1. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu ve sıralı tam listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde 08:00’de başlayan oy verme işlemleri tüm ilçeler ve tüm iller için 17:00 itibarıyla sona erecek. Oy verme işlemlerinin sona ermesi ve YSK tarafından yayın yasağını kaldırılmasının hemen ardından 2023 Genel Seçim Sonuçları Mynet.com'da yer alacak. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste...

İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları isim listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayları ve son seçimde alınan oy oranları da merak konusu oldu. Peki, İstanbul (1. bölge) kaç milletvekili çıkarıyor? İşte 28. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları listesi..

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. 1. seçim bölgesi ilçeleri ise şunlardır; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MURAT KURUM

2- ERKAN KANDEMİR

3- HASAN TURAN

4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

5- HULUSİ ŞENTÜRK

6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

7- TUĞBA IŞIK ERCAN

8- İSMAİL ERDEM

9- YAHYA ÇELİK

10- BEHİYE EKER

11- SERKAN BAYRAM

12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

13- AZMİ EKİNCİ

14- NURETTİN ALAN

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- LEMAN YENİGÜN

17- ESMA ERSİN

18- UMUT ARMAN SONAY

19- ALİ SEVİNÇ

20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

21- RÜSTEM KABİL

22- ALİ YAZLI

23- AYDOĞAN AHIAKIN

24- ZEYNETTİN AYDIN

25- CEMAL DONAT

26- EBRU SARACOĞLU

27- AYŞEGÜL ESRA ATİK

28- FATİH ÖGÜN

29- ZEYNEP BAYIR

30- MURAT AÇIK

31- VELİ ARSLAN

32- YUNUS FIRAT AYDIN

33- MUSTAFA NAİM YAĞCI

34- FURKAN GÖKGÖZ

35- NURETTİN ALAGÖZ

SEÇİM

İSTANBUL 1.BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. OĞUZ KAAN SALICI

  2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

  3. FETHİ AÇIKEL

  4. GÖKHAN GÜNAYDIN

  5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)

  6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)

  7. ELİF ESEN (DEVA)

  8. HASAN KARAL (DEVA)

  9. CEMAL ENGİNYURT (DP)

  10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)

  11. ALİ GÖKÇEK

  12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

  13. ÖZCAN BARİPOĞLU

  14. SEVGİ KILIÇ

  15. OLGUN ÇELİK

  16. DOĞAN ÇAKMAK

  17. KENAN OTLU

  18. EFENDİ ARGUNŞAH

  19. MURAT KANTEKİN

  20. AYSEMİN GÜLMEZ

  21. AHMET CAN YILMAZ

  22. EBRU ZOR

  23. ERDOĞAN ERDEN

  24. FÜSUN SÖKMEZ

  25. NECLA ERDEM

  26. BÜLENT KULKULOĞLU

  27. GÜLLÜ SARAN

  28. YÜCEL OTO

  29. NECDET AY

  30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

  31. HAKAN BEKAR

  32. DURSUN CAN KIRTORUN

  33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

  34. HALE DİLEK TOSUN

  35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

EĞER SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA KİM KAZANIR?

İSTANBUL 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- EDİP SEMİH YALÇIN

2- İZZET ULVİ YÖNTER

3- MEMET BÜLENT KARATAŞ

4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5- MURAT ŞAHİN

6- ŞAHİN GÜRZ

7- FADİME ERSOY DURSUN

8- BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9- HİLAL DİLBER

10- AFŞİN BİRBEN

11- İREM ÇELİK

12- ERDEM DOĞRUER

13- YİĞİT EMRE ALTUN

14- FATİH ERYILMAZ

15- FEVZİYE HASASU

16- BAYRAM BİNİCİ

17- AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18- CAN ILDIRI

19- GÖKSAL BEŞKAYA

20- FİKRİ AY

21- İLKER ÇAKIROĞLU

22- YUNUS EMRE DURMUŞ

23- ŞENEL USTABAŞI

24- GÖKMEN KAYIKÇI

25- CEMAL ALTUNHAN

26- FATİH KAYA

27- MAHMUT COŞKUN

28- MURAT CAN AYDIN

29- SERDAR BIYIKOĞLU

30- MÜCAHİT GÜNGÖR

31- MUSTAFA YETER

32- HALİL İBRAHİM UZ

33- SUAT ALTUNKAYNAK

34- UMUT AKBULUT

35- OKAN ERTORUN

seçim

İSTANBUL 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.NİMET ÖZDEMİR

2.BURAK AKBURAK

3.MUSTAFA CİHAN PAÇACI

4.BAVER MİROĞLU

5.DURSUN ÇOLAK

6.TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

7.ALİ COŞKUN

8.EMİNE KÜÇÜKALİ

9.RAŞİT EMİR SÜER

10.MURAT KARAMAN

11.VEDAT BAYRAM

12.YÜCEL COŞKUN

13.OĞUZHAN HASAR

14.HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

15.CEVAT SARAÇ

16.YÜCEL AYDIN

17.MERAL ALEMDAR

18.AHMET ÇELEBİ

19.AHMET SELÇUK CAN

20.İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

21.AYSEL KIRALİ

22.HÜLYA ARICI

23.UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

24.BARIŞ TAVLAŞOĞLU

25.KADİR KÜRŞAT ARSLAN

26.BÜLENT ASLAN

27.RAMAZAN UĞURAL

28.MEHMET ERİŞEN

29.ARİF TEVETOĞLU

30.AYŞE KIRAÇ

31.ERDAL DEMİR

32.SEDAT GÜRKAN

33.SEVİM DEMİR

34.CELAL MAHMUT SOLAK

35.NAZLI YURDUSEVEN

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