İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu bölgede, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri yer almaktadır. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları isim listesi...
İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında ikinci bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.
İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN
İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN
İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR
İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA
İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER
İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU
İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN
İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM
İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK
İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ
İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU
İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU
İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU
İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR
İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY
İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY
İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN
İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR
İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL
İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM
İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN
İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA
İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN
İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE
İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK
İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA
İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ
İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN
İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU
İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS
İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM
İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN
İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ
İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER
İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ
İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN
İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS
İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ
İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ
İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL
İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY
İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER
İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI
İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN
İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ
İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU
İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN A
İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUĞBA AKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ
İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU
İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM
İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER
İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ
İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI
İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK
İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI
İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK
İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK
İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN
İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR
İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN
İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN
İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN
İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER
İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL
İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN
İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER
İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ
İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN
İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ