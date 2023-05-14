HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

14.05.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçmenler bugün saat 17.00'ye dek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte İstanbul 2. bölge milletvekili adayları isim listesi...

İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu bölgede, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri yer almaktadır. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları isim listesi...

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

İstanbul iline ait üç seçim bölgesi arasında ikinci bölge olarak adlandırılan ilçeler şu şekilde: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU

İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN

İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN

İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR

İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL

İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA

İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER

İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU

İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN

İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM

İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK

İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ

İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU

İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU

İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI

İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU

İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR

İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY

İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY

İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN

İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR

İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL

İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM

İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN

İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA

istanbul-seçim-sonuçları

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-2 1 NAMIK TAN

İSTANBUL-2 2 YUNUS EMRE

İSTANBUL-2 3 GÖKAN ZEYBEK

İSTANBUL-2 4 KADRİ ENİS BERBEROĞLU

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA KAYA

İSTANBUL-2 6 YÜKSEL MANSUR KILINÇ

İSTANBUL-2 7 İSA MESİH ŞAHİN

İSTANBUL-2 8 EVRİM RIZVANOĞLU

İSTANBUL-2 9 BERNA SUKAS

İSTANBUL-2 10 FUAT YILDIRIM

İSTANBUL-2 11 ONUR AYDIN

İSTANBUL-2 12 IŞIK ÖĞÜTÇÜ

İSTANBUL-2 13 SONER ÖZİMER

İSTANBUL-2 14 MEHMET ALİ

İSTANBUL-2 15 ŞABAN KARAASLAN

İSTANBUL-2 16 ELMAS ARUS

İSTANBUL-2 17 MUHARREM NACİ TEMİZ

İSTANBUL-2 18 SEVİM YALINKILIÇ

İSTANBUL-2 19 GÖZDE FİL

İSTANBUL-2 20 BÜLENT ÜTEBAY

İSTANBUL-2 21 MEHMET SÜLEYMAN TÜRKER

İSTANBUL-2 22 YİĞİT HÜSEYİN NUMAN BIÇAKLI

İSTANBUL-2 23 ALİ ARMAN

İSTANBUL-2 24 BEDİA BÜYÜKGEBİZ

İSTANBUL-2 25 ÖZGÜR NEMUTLU

İSTANBUL-2 26 EZGİ PEKŞEN A

İSTANBUL-2 27 REFİK ERSİN EROĞLU

son-secim-anketi-aciklandi

MHP İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUĞBA AKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

İSTANBUL-2 2 SALİM ENSARİOĞLU

İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM

İSTANBUL-2 4 ECE GÜNER

İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN YILMAZ

İSTANBUL-2 6 HATİCE KAYALI

İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK

İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI

İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI

İSTANBUL-2 10 ALİ ÇELİK

İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA

İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK

İSTANBUL-2 13 ALİ AKGÜN

İSTANBUL-2 14 ERİŞ CESUR

İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN

İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN

İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI

İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN

İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER

İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL

İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN

İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER

İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER

İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT KEÇECİ

İSTANBUL-2 26 ARZU BAŞKAN

İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak! İşte canlı takip ekranıSeçim sonuçları Mynet.com'da olacak! İşte canlı takip ekranı
Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldıOkul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı
'İnce'ye atılan iftiraların iç yüzü de ortaya çıkacak!''İnce'ye atılan iftiraların iç yüzü de ortaya çıkacak!'

En Çok Okunan Haberler

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Tüm Türkiye sandık başında! Siyasi isimler oylarını kullandı

Tüm Türkiye sandık başında! Siyasi isimler oylarını kullandı

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."

Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.