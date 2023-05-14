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  4. İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

14.05.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 3. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu ve sıralı tam listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde 08:00’de başlayan oy verme işlemleri tüm ilçeler ve tüm iller için 17:00 itibarıyla sona erecek. Oy verme işlemlerinin sona ermesi ve YSK tarafından yayın yasağını kaldırılmasının hemen ardından 2023 Genel Seçim Sonuçları Mynet.com'da yer alacak. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste...

İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayları isim listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayları ve son seçimde alınan oy oranları da merak konusu oldu. Peki, İstanbul (1. bölge) kaç milletvekili çıkarıyor? İşte 28. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları listesi..

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri

OY KULLANMA 2

AK PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ

İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN

İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL

İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU

İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ

İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK

İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ

İSTANBUL-3 8 NECMİ KADIOĞLU

İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM

İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK

İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN

İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ

İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI

İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE

İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI

İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU

İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER

İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ

İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ

İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN

İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT

İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU

İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN

İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI

İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ

İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ

İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL

İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN

İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN

İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN

İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK

İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR

İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI

İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR

İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. Engin Altay,

  2. Erdoğan Toprak,

  3. Türkan Elçi,

  4. İlhan Kesici,

  5. Zeynel Emre,

  6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),

  7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),

  8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),

  9. Özgür Karabat,

  10. Medeni Yılmaz (DEVA),

  11. Turan Taşkın Özer,

  12. Doruk Bulut,

  13. Oğuz Kemal Yakar,

  14. Turgay Özcan,

  15. Fevzi Donat,

  16. Utku Caner Çaykara,

  17. Hüseyin Remzi Gökbulak,

  18. Bayram Ali Çeşmeci,

  19. Recep Karakoç,

  20. Burak Yıldırım,

  21. Eda Kurt,

  22. Kazım Özeren,

  23. Margarit Dikme,

  24. Mehtap Albayrak,

  25. Nazlı Akyüz,

  26. Özlem Durdağıdokuyucu,

  27. Sinam Karahan,

  28. Sinem Özcan,

  29. Süleyman Şafak,

  30. Cemal Doğan,

  31. Hüseyin Arda Engizek,

  32. Turgut Koç,

  33. Server Gökmen,

  34. Ender Unutanersözlü,

  35. Neşe Kıyık,

  36. Yaren Karaca

OY KULLANMA

MHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFA ALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 MEHMET GÜRBÜZ

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERSİN BEYAZ

SEYİTHAN İZSİZ

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ŞÜKRÜ KULEYİN

CELAL KARAPINAR

HAMZA YURTSEVER

ALİ KIDIK

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

METİN BOZKURT

FEVZİ FATİH OĞUZ

ETHEM BAYKAL

ÜLKÜ AYAYDIN

DOĞAN AVCI

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AYHAN BÖLÜKBAŞI

METE KOCA

SURURİ KARABAL

NAZMİYE İZGİN

SEVİNÇ GÜMÜŞ

MEHMET ALİ UYKUR

ZEKİ BULGAN

ARZU ÖNŞEN

ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

HÜRANA GÜNGÖR

MELİHA APAYDIN

ARZU ŞİMŞEK

BUSE ALBAYRAK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

ATAKAN ÖZKAN

HASAN KAYA

ŞEREF TAMTÜRK

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

BURAK USTALI

KÜRŞAT ÖZER

SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN

FİLİZ ÇELİK

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