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İstanbul 5 günlük hava durumu! 4-5-6-7-8 Nisan İstanbul hava nasıl olacak? Yağış dalgası geliyor!

03.04.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 5 günlük hava durumu! 4-5-6-7-8 Nisan İstanbul hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, vatandaşların dikkatli olması istendi. Hafta boyunca Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu! 4-5-6-7-8 Nisan İstanbul hava nasıl olacak? Yağış dalgası geliyor!

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? 4-5-6-7-8 Nisan İstanbul hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava tahminlerine İstanbul'da hava durumu ve yağmur ihtimalleri takip ediliyor. Birçok il için peş peşe uyarılar gelmişti. Sarı ve turuncu kodlu uyarıların ardından İstanbul'da yeni haftada havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Marmara bölgesinde günlerdir etkili olan güneşli ve açık hava yerini kapalı ve yağışlı bir havaya bırakacak. Yurdun kuzey batısını komple etkileyecek sağanak yağışlar Marmara Bölgesi'nin tamamını, Ege Bölgesi'nin kuzey kısmını, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli bölümünü etkileyecek.

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RÜZGARIN HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ'DE TOZ TAŞINIMI

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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TURUNCU VE SARI KODLU UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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TURUNCU KODLU UYARILAN İLLER: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce

SARI KODLU UYARILAN İLLER: Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sivas, Uşak, Karaman


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hava durumu İstanbul
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