İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

'İstanbul’da kar ne zaman yağacak?' sorusu İstanbullular tarafından büyük merak konusu. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a sezonun ilk karı yağmıştı. Kar yağışının bu hafta da İstanbul’a uğraması bekleniyor. İstanbul’da asıl kış ise 24 Aralık’tan itibaren başlıyor. Aralık sonunda yurdun kuzeybatı bölgelerini etkisi altına alacak soğuk hava dalgasının ocak ayının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELMEDİ AMA...



Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin haritalarına göre İstanbul dolaylarında bu hafta yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan stadyum tahminleri ise bu noktada büyük bir ipucu veriyor. İstanbul’a çarşamba günü kar bekleniyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?



Bu hafta kısa süreliğine etkili olacak kar yağışı gelecek hafta yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bırakacak. 24 Aralık’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar, yılbaşını da içine alacak şekilde ocak ayının başlarına kadar sürmesi bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul’un yılbaşında kar yağışı alma ihtimali yüksek görülüyor.

