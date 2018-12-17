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İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 09:56 | Son Güncelleme

İstanbul'a sezonun ilk karı geçen hafta yağmıştı. Kar yağışı özellikle Çatalca, Hadımköy ve Beylikdüzü'nde etkili olmuştu. Küresel tahmin sistemlerine göre çarşamba günü kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor. Meteoroloji'den henüz bir açıklama gelmese de Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan stadyum tahminleri bu noktada ipucu veriyor.

'İstanbul’da kar ne zaman yağacak?' sorusu İstanbullular tarafından büyük merak konusu. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a sezonun ilk karı yağmıştı. Kar yağışının bu hafta da İstanbul’a uğraması bekleniyor. İstanbul’da asıl kış ise 24 Aralık’tan itibaren başlıyor. Aralık sonunda yurdun kuzeybatı bölgelerini etkisi altına alacak soğuk hava dalgasının ocak ayının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELMEDİ AMA...

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin haritalarına göre İstanbul dolaylarında bu hafta yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan stadyum tahminleri ise bu noktada büyük bir ipucu veriyor. İstanbul’a çarşamba günü kar bekleniyor.

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YILBAŞINDA İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

Bu hafta kısa süreliğine etkili olacak kar yağışı gelecek hafta yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bırakacak. 24 Aralık’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar, yılbaşını da içine alacak şekilde ocak ayının başlarına kadar sürmesi bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul’un yılbaşında kar yağışı alma ihtimali yüksek görülüyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu istanbulda kar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bir hava durumunu bile dogru tahmin edemiyorlar sonra dünya bizi kıskanıyor derler
yagsın bir iki metre neolurdu yatardık uyurduk
Burada hafif kar yağışı ihtimali görünüyor. Kaydadeğer bir yağış değil du..
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