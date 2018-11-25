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İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde ılık ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, hafta sonuna doğru İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girerek hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

KAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Bölgede 29 Kasım Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru İstanbul'un yüksek kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YENİ HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK

İstanbul genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ

Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarıların takip edilmesi istendi. (AA)

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