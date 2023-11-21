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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Vali Gül tarih vererek açıkladı: Meteorolojik verileri yakından takip ederek tüm kararları zamanında alacağız

21.11.2023 23:54 | Son Güncelleme:
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İstanbul için 'kar yağışı' uyarısı geldi. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, kent genelinde beklenen kar yağışına karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantı yapıldı. AFAD'da yapılan toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İstanbul'da 26 Kasım'da kar yağışı beklendiğini belirten Vali Gül, "İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız." dedi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Vali Gül tarih vererek açıkladı: Meteorolojik verileri yakından takip ederek tüm kararları zamanında alacağız

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) Kış Tedbirleri Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

"PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

AA-20231121-32985919-32985918-ISTANBULDA_KARLA_MUCADELE_KAPSAMINDA_ALINACAK_TEDBIRLERE_ILISKIN_TOPLANTI_YAPILDI

Konuşmaların ardından 12 afet çalışma grubu, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunum yaptı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bünyelerinde alınacak tedbirleri anlattı.

Toplantıda, ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı

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İŞTE ALINACAK TEDBİRLER

İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.

Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak. Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.

Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek. Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak. (AA-DHA)

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İstanbul kar
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