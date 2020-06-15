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İstanbul Adalet Sarayı’nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tutuklu ve acil işler dışında nöbet sistemi ile çalışan İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün itibari ile yoğunluk oluştu.

İstanbul Adalet Sarayı’nda yoğunluk

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran’a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yoğunluk başladı.

Duruşmaların yarın itibariyle başlayacağı adliyede, vatandaşlar ateş kontrolü yapıldıktan sonra adliyeye alındı. Maskesiz vatandaşların alınmadığı ve C kapısı önüne kurulan maske satış noktasına yönlendirildiği adliyede, icra müdürlükleri önünde yoğunluk oluştuğu gözlendi. Öte yandan uyarı levhalarına rağmen yer yer sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

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