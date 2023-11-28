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İstanbul Ambarlı Limanı'nda Türkiye tarihine geçecek operasyon! Elektronik sigara ve kokain ele geçirildi... Bugüne kadarkilerin en yükseği

28.11.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda yüklü miktarda elektronik sigara ve kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Bolat yaptığı açıklamada "Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda Türkiye tarihine geçecek operasyon! Elektronik sigara ve kokain ele geçirildi... Bugüne kadarkilerin en yükseği

Son dakika: İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 elektronik sigara ve ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilo kokain ele geçirildi.

TÜRKİYE TARİHİNE GEÇTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada "Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi.

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Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz.

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Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

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