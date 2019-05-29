İstanbul Anadolu Adliyesi'nde etek boyu tartışması

Kartal'daki 2. İş Mahkemesi'nde bir davayı gören hakim, kadın avukata etek boyunun kısa olduğunu söyleyerek fotoğrafının çekilmesini ve tutanak tutulmasını istedi. Avukatın etek boyunun duruşma tutanağına girmesi sonrası İstanbul Barosu hakim hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay bugün İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde hakim Mehmet Yoylu'nun gördüğü duruşmada yaşandı. BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu, "Kılık kıyafet genelgemiz bellidir. Hakimin kesinlikle böyle bir hakkı yok. İlk defa böyle bir olaya tanık olduk. Daha önce doğrudan kıyafete yönelik bir işlem, bir müdahale olmamıştı. Hele hele zapta geçirilmesi hiç karşılaştığımız bir şey değildi. Bu büyük bir yetki aşımı ve ciddi bir suçtur" dedi. Duruşmada ne yaşandı? İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda 2. İş Mahkemesi'nde görülen davada Hakim Mehmet Yoylu davacı vekilin etek boyunun "diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu, avukatlık mevzuatına uygun olmadığını, bu şekilde duruşmaya giremeyeceğini" söyleyerek müdahalede bulundu ve duruşmadaki diğer avukatlara etek boyunun avukatlık mevzuatına yönelik olup olmadığını sordu.

Davalı avukatı hakime, "Özgürlük alanı ile ilgilidir. Müdahale edilmemesi gerekir" dedi. Diğer avukatların da hakimin müdahalesine karşı çıkması sonrası Hakim Mahmet Yoylu, Yazı İşleri Müdürü'nü mahkeme salonuna çağırarak "etek boyunun cep telefonu ile fotoğrafının çekilerek baro başkanlığına bildirilmesini" istedi. Davacı vekili kadın avukat fotoğrafının çekilmesini kabul etmedi ve duruşmaya devam edildi. Söz konusu olay duruşma tutanağına da girdi. '**Ciddi bir suç**' İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Avukat Hakları Merkezi'nden meslektaşlarının Kartal Adliyesi'ne giderek hakimin odasında tutanak tuttuklarını söyledi. Avukat Eroğlu, "Hiçbir hakimin bu şekilde müdahale etme gibi bir hakkı yok. Burada büyük bir yetki aşımı vari. Ciddi bir suç. Bizim meslek kurallarımız ve kılık kıyafet genelgemiz bellidir. Orada der ki düzgün bir kıyafetle çıkacak duruşmalara. Avukatın da kılığında herhangi bir şey yok" dedi. Hakimin avukatları sadece duruşma nizamını bozacak şekilde davranırsa ikaz edebileceğini belirten Avukat Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: