İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor

\u00dcsk\u00fcdar, Kartal ve D-100 Karayolu g\u00fczerg\u00e2h\u0131nda zaman zaman etkili olan ya\u011fmur nedeniyle vatanda\u015flar zor anlar ya\u015fad\u0131.\n\u0130STANBUL TRAF\u0130K DURUMU\n\u00d6te yandan 07.15 itibariyle \u0130stanbul'da trafik yo\u011funlu\u011fu artmaya ba\u015flad\u0131.\n\n(DHA)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDaha \u00f6nce ad\u0131n\u0131 duymad\u0131\u011f\u0131n\u0131z ilgin\u00e7 meyvelerAnkara \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi'nde yang\u0131nKestanenin mucizevi faydalar\u0131