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  4. İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 07:13 | Son Güncelleme

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.

Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergâhında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU

Öte yandan 07.15 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı.

ıbb trafık yoğunlugu

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul yağmur Anadolu yakası

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