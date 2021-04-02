İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Hafta sonu sokak yasağı var mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta güncellenen koronavirüs vaka tablosu ve artan vaka sayıları ile birlikte vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma saatlerini araştırmaya başladı. Peki bu hafta sonu sokak yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAK YASAĞI VAR MI? İŞTE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra yüksek riskli iller kategorisinde bulunan diğer 55 ilde daha hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Risk haritasında yer alan yüksek riskli il sayısının 17’den 58’e yükselmesi hafta sonu yasaklarını da beraberinde getirdi. Yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen sorular yanıt bulmuş oldu.

Hafta içi günlerde 21.00 ve 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sürdürülecek. Hafta sonlarında düşük risk ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi yine 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 ve Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak ve Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek şekilde uygulanacak.

Kırmızı yani çok yüksek risk içeren kategoride bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir'de ve çok yüksek risk grubunda bulunan diğer şehirlerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de sonlanacak şekilde uygulanacak.

