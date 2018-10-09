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İSTANBUL-(ARŞİV) İRAN'DA DÜŞEN JETLE İLGİLİ ÖN RAPOR PİLOTLAR HATALI MÜDAHALEDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:43 | Son Güncelleme

Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön rapora göre uçağın üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve pilotların hatalı müdahalede bulunduğu yer aldı.

Haber İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)
Başaran Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön rapora göre uçağın üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve pilotların hatalı müdahalede bulunduğu yer aldı.
12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti. İran Sivil Havacılık, kazadan 6 ay sonra 50 sayfalık bir ön raporu hazırladı. Raporda kazanın neden olduğu ve uçağın nasıl düştüğü maddeler halinde sıralandı. Kesin raporun önümüzdeki yıl çıkacağı da belirtildi.
PİLOTLARIN ACİL DURUM EĞİTİMLERİNİN ETKİLİ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ
Hazırlanan ön rapora göre, uçak havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve pilotaj hatası olduğu vurgulandı. Pilotların lisanslı olduğu ve tıbbı yönden de uçuşa uygun nitelikler taşıdığı yer aldı. Uçuşta yer alan pilot Beril Gebeş ve ikinci kaptan Melike Kuvvet?in anormal ve acil durum konusunda eğitimli olduğu ancak kaza uçuşu kanıtlarının bu eğitimlerinin etkili olmadığını gösterdiği altı çizildi. Ekibin kalkış ve yolculuk sırasında herhangi bir anormalliği rapor etmediği vurgulandı. Rapora göre uçağın bütün şekilde dağa çarparak parçalandığı da belirtildi.
UÇAK HAVADA TUTUNAMADI VE DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLADI
Raporda kazaya ilişkin yapılan açıklamaya göre, ? Havada uçağın üç hız göstergesinden birinde meydana gelen arıza üzerine, mürettebat hareke geçti. Bunun üzerine pilot, gaz kollarını çekmesi sonucu uçağın hızını düşürmeye çalıştı. Bu hamle ?Stall? denilen havada tutunamama durumunu yol açtı. Uçak pilotun ?Stall? durumundan kurtulması için yeterli irtifaya sahipti. Ancak uçak havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı denildi.
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(Tür: İstanbul)

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