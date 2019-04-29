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İSTANBUL - AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA
Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem apartmanının bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve belediye ekibi gönderildi. Belediye ekipleri Suriyeli ailenin oturduğu dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Binada detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın bodrum katında bulunan dairedeki hasar

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