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İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇADIRDA ÇIKAN YANGIN GECEKONDULARA SIÇRADI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Avcılar'da boş arazideki çadırda çıkan yangın iki gecekonduya sıçradı.

Haber -Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Avcılar'da boş arazideki çadırda çıkan yangın iki gecekonduya sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondular kullanılamaz hale geldi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Geçici 897 sokakta boş arazide bulunan iki çadırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çadırda çıkan yangın yan tarafında bulunan iki gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki gece kondu kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü
-Yangından görüntü
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-çevredekiler
-Genel ve detaylar

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