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İSTANBUL- AVCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ BULUNAN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İSTANBUL DHA -  AVCILAR Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın kolonları patladı.

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - AVCILAR Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın kolonları patladı. Yıkılma riskine rağmen bina boşaltılmadı. Çökme riski bulunan bina havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın havadan görüntüleri

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