İSTANBUL- AVCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ BULUNAN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Ersan SAN - \u0130STANBUL DHA - AVCILAR Cihangir Mahallesi'nde 5 katl\u0131 bir binan\u0131n kolonlar\u0131 patlad\u0131. Y\u0131k\u0131lma riskine ra\u011fmen bina bo\u015falt\u0131lmad\u0131. \u00c7\u00f6kme riski bulunan bina havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\n-Binan\u0131n havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriPARTNERCem Y\u0131lmaz ile Defne Samyeli objektiflere b\u00f6yle yakaland\u0131Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndan ge\u00e7iyorBakanl\u0131k a\u00e7\u0131klad\u0131! Etkisiz hale getirildi
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