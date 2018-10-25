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İSTANBUL AVRASYA TÜNELİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL AVRASYA TÜNELİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Avrasya Tünelinde gece yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Tüneli kullanmak isteyen sürücüleri içerideki bakım onarım çalışması nedeniyle başka güzergahlara yönlendirildi.

İSTANBUL AVRASYA TÜNELİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Avrasya Tünelinde gece yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Tüneli kullanmak isteyen sürücüleri içerideki bakım onarım çalışması nedeniyle başka güzergahlara yönlendirildi. Avrupa ile Asya'yı boğazın altından birleştiren, Avrasya Tüneli'nde gece yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 01.00 - 03.00 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişini belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi. TÜNELDE SAAT 01.00 İLE 03.00 ARASI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından yapılan duyuruda ?25 Ekim 2018 tarihinde 01:00 ile 03:00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapmasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" denildi. Görüntü Dökümü: ------------ -Ekipleri sürücüleri diğer yollara yönlendirilmesi -Trafik polisinin yolu kapaması -Kapalı olan tünel girişinden görüntü -Dubaların görüntüsü -Genel ve detaylar (Tür: İstanbul)

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