İSTANBUL - AYDIN DOĞAN'IN ABLASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA) DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ablası Hikmet Ataman, son yolculuğuna uğurlandı.

86 yaşındaki Hikmet Ataman Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybetmişti. Hikmet Ataman'ın cenaze namazı Altunizade'de bulunan Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı. Cenazede Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Tuncay Özilhan, Ertuğrul Özkök, Okan Bayülgen ve Erol Evgin'in de aralarında bulunduğu sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hikmet Ataman'ın cenazesi defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden genel ve detay

-Aydın Doğan'ın taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazeye katılanların görüntüsü

-Tabutun taşınması ve araca konulması

