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İstanbul Barosu başkanlığı seçiminde kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL Barosu başkanlığı seçiminde kavga çıktı İstanbul Baro Başkanlığı'na aday olan Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat'ın konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı.

Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Barosu başkanlığı seçiminde kavga çıktı İstanbul Baro Başkanlığı'na aday olan Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat'ın konuşması sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı salondaki diğer avukatlar ayırdı. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda bazı avukatlar salondaki bazı kişilerin avukat olmadığını ileri sürdü. Gerginlikten dolayı Canbolat uzun süre konuşma yapamadı. Bu sırada bazı grupların başkanlık divanına çıktığı görüldü. Bu sırada salondaki gruplar karşılıklı slogan attı. Salondaki gerginlik Canbolat'ın konuşması boyunca devam etti.

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