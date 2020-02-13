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  4. İstanbul Beylikdüzü’nde silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

İstanbul Beylikdüzü’nde silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 20:54 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği şahıslar silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs aracıyla olay yerinden kaçmak isterken, saldırganlar bu defa aracı kurşunladı.

İstanbul Beylikdüzü’nde silahlı saldırı! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Silahlı saldırı saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunların hedefi olan genç, bacağından vurularak yere yığıldı. Acı içinde kıvranan yaralı genç, kaçmaya çalıştığı sırada saldırganlar bu defa aracı kurşunladı. Olayın ardından saldırganlar lüks bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı bularak ilk müdahaleyi yaptı.

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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