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İSTANBUL - BOĞAZ'A AKAN ÇAMUR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

İstanbul etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL (DHA)
İstanbul etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Boğaz'da oluşan kahverengi tabaka havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Anadolu Hisarı açıkları akan çamurla kahverengi oldu,

Görüntü Dökümü
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-BOĞAZ'A ATAN ÇAMURUN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ (ek)
-Boğazın bir kısmının çamurla kaplanmasından genel ve yakın detaylar
-Boğazın çamurla kaplanması yakın görüntü

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