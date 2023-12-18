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  4. İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında İran uyruklu bir erkeğin cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında İran uyruklu bir erkeğin cesedi bulundu

18.12.2023 01:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında balık tutan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kıyısında İran uyruklu bir erkeğin cesedi bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi.

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YÜZÜ TANINMAZ HALDE

Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olaya tanık olan Ahmet Alioğlu, “Yaklaşık bir saat önce balıkçılar bir ceset buldular. Polise haber verdiler. Cesedi çıkardılar, tekneye aldılar, şu anda iskelede. Cesedin yüzü tanınmayacak halde, balıklar tarafından parçalanmış" dedi.
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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(DHA)

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