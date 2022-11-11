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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

11.11.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'dan hareket eden ve Romanya'ya gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giren gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yaptı. 228 metre uzunluğundaki gemiden gelen yardım talebi üzerine Kıyı Emniyeti olaya müdahale ederek gemiyi kurtardı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Mısır'dan hareket eden 228 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi saat 03.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Romanya'ya gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yaklaştığı sırada gemide makine arızası meydana geldi. Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısına hemen karşılık veren ekipler Kurtarma 11 ve Nazımtur römorkörünü olay yerine yönlendirdi. Kısa sürede arızalı gemiye ulaşan ekipler yük gemisini sürüklenmesine karşı önlem aldı. Arızalı gemi daha sonra römorkörler yardımıyla Türkeli'de güvenli bölgeye demirletildi.

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Yaşanan gemi arızasında Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı müdahalesiyle İstanbul Boğazı'ndan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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