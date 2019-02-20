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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerdeki tanzim satış noktalarında, 10 günde 2 bin 894 ton sebzenin satıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

EN ÇOK DOMATES SATILDI

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışlarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satışı gerçekleşti. Bu sürede bin 222 ton domates, 843 ton patates, 436 ton soğan, 144 ton ıspanak, 111 ton çarliston biber, 62 ton sivri biber, 43 ton salatalık ve 33 ton patlıcan vatandaşa satıldı. İstanbullular, en çok domates satın aldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze halleri ve marketlerde de fiyatlar büyük oranda düştü.

Tanzim satışları öncesi ve sonrası hallerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

tanzim hal tablo

Tanzim satışları öncesi ve sonrası marketlerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

tanzim market tablo

TANZİM SATIŞ FİYATLARI

BELTUR Genel Müdürü Ahmet Ketenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulan tanzim satış noktalarında; domates 3, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, salatalık 4, ıspanak 4, çarliston biber 6 ve sivri biber 6 liradan satıldığını söyledi.

Vatandaşın tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ketenci, şunları kaydetti:

"Tanzim satış noktalarıyla ülke genelinden toplanan birinci sınıf kaliteli ürünleri, üreticiden tüketiciye direkt ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösteriyor, bu noktalardan sebze ihtiyaçlarını gideriyor. Vatandaşlarımızın rahatça alışveriş yapabilmeleri için çadırları büyütmeye başladık." (AA)


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