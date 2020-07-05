İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

İstanbul’dan gelerek hafta sonu tatillerini Trakya ve Çanakkale’nin tatil bölgelerinde geçiren tatilciler, bugün dönüşe geçince İstanbul-Çanakkale karayolunun Tekirdağ’ın Malkara ilçesi kesiminde yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Öğleden sonra başlayan trafik akşam saatlerine doğru daha da artmaya başladı. Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince karayolunda önlemler alınıp, emniyet şeridi kullanan araç sürücüleri uyarıldı. Trafik polisi ekipleri ise yollarda denetimler yaparak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Hafta sonu geçirdikleri tatilin ardından saatlerce trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler bu duruma tepki gösterdi. (DHA)

