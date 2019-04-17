 İSTANBUL -  CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERKEK: HİÇBİR BELGE, BİLGİ, DELİL YOK

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "AK Parti'nin dilekçesinde, seçimin yenilenmesini gerektirecek hiçbir belge, bilgi, delil yok" dedi.

CHP'nin Sarıyer'de bulunan 2'nci Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Muharrem Erkek, “Biraz önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yavuz'un 2 saat aşkın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Tekrar edelim, 31 Mart seçimlerinden birkaç gün önce 'dünyanın en güvenli seçimlerini biz yapıyoruz' diyen Yavuz, bugün yine seçimlerdeki usulsüzlüklerden, kanunsuzluklardan bahsetti. Ama açıklamaların tamamına bakıldığında İstanbul seçimlerini kaybetmenin hezeyanı ile yapılan ve içeriğinde son derece yanlış bilgiler ihtiva eden bir açıklama ile karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

"YENİDEN YENİDEN SAYIM DEMOKRASİYİ YOK EDER"

Erkek, “İstanbul'da tüm geçersiz oyların yeniden sayımı bitti. Hani diyorlar ya 'tüm oylar sayılsa bazı şeyler değişir.' Hayır değişemez. Çünkü 6 ilçede gördük bunu. Sonuç değişmedi. Örneğin, Çekmeköy'de bizim lehimize arttı. YSK bir karar aldı 22 ilçede 57 sandık belirledi. Bu 57 sandıkta 'tümünü sayın' dedi. Sondaj deniyor. 57 sandık tümü yeniden sayıldı. Yeniden yeniden sayım seçim güvenliğini ve demokrasiyi yok eder. O yüzden YSK doğru bir kararla oyların tümünün sayılmasını kabul etmedi. Normalde geçersiz oylar sandık başında itiraz edilmediğinde sayılmaz. Daha önce olmadı bu, ama sayıldı" ifadelerini kullandı.