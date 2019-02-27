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 İSTANBUL  - ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞET: GÖZALTI ALINAN 2 KİŞİ EMNİYETE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER Murat KORKMAZ - İstanbul DHA Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken 2 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken 2 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalanan 2 kişi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

///geçilen görüntü
-Olay yeri
-Polis incelemesi
-Çevre sakinleri ile röp.
-Bacakların götürülmesi
-Detaylar
-Detaylar

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