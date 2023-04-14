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  4. İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 14 Nisan 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakitleri!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 14 Nisan 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakitleri!

14.04.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati 14 Nisan 2023 Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, İzmir, İstanbul dahil olmak üzere 81 il için yayımlandı. Bugün birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 14 Nisan 2023 il il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 14 Nisan 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakitleri!

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen kişiler Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. 14 Nisan 2023 cuma namazı İstanbul'da 13:10'da, Ankara'da 12:54'de, İzmir'de ise 13:17'de kılınacak. İşte ayrıntılar...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 14 NİSAN 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:10

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:54

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:17

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:09

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:44

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14 NİSAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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