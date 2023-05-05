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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 5 MAYIS 2023: Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet'in açıkladığı Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı vakitleri...

05.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan kişiler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler incelenmeye başlandı. Peki, Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il 5 Mayıs 2023 cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 5 MAYIS 2023: Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet'in açıkladığı Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı vakitleri...

Cuma namazının saat kaçta kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Mübarek olduğu kabul edilen bir cuma gününde daha İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de 13:13'te kılınacak. İşte 81 il için 5 Mayıs 2023 cuma namazı saati...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 5 MAYIS 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:06

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:50

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:13

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:06

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5 MAYIS 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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