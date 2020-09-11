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  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:14 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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