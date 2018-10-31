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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Kaşıkçı soruşturması açıklaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ve soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması ve soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın "planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü ve parçalanarak yok edildiği" bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, "Menfur olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması, araştırılması, tüm ayrıntılarının ortaya konulması, eylemi gerçekleştirenlerin ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları konusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamları tarafından mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur" denildi. Mutabakat doğrultusunda Suudi Başsavcı Suud El Muceb ve beraberindeki heyetin 28 Ekim tarihinde Türkiye'ye geldiği, 29 Ekim'de başsavcılığa çalışma ziyaretinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye Cumhuriyeti topraklarında öldürüldüğü Türkiye Cumhuriyeti devleti yasal mevzuatı ve evrensel hukukun genel prensipleri gereği soruşturma ve yargılama yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ait olduğu beyan edilmiş, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiştir. Aynı görüşmede, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada planlanarak öldürüldüğü tespit edilen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı, yerli işbirlikçi olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün kendilerine yazılı olarak iletilmiştir" ifadelerine yer verildi. İSTANBUL BAŞSAVCISI SUUDİ ARABİSTAN'A DAVET EDİLMİŞ Suudi Arabistan heyetinin 30 Ekim tarihinde yeniden başsavcılığı ziyaret ettiği, bu görüşmede de aynı soruların yöneltildiği ve cevap beklendiğinin vurgulandığı, Suudi Arabistan Başsavcısı tarafından da sorulan sorulara aynı gün içerisinde cevap verileceğinin belirtildiği kaydedildi. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı Başsavcılığı'nca 31 Ekim itibariyle Başsavcılığımıza gönderilen cevabi yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet soruşturma kapsamında elde edilen delillerle birlikte Suudi Arabistan'a davet edilmiş, cesedin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, öldürülme eyleminin planlı olup olmadığının bu sorgulamalar sonucu anlaşılabileceği, olayla ilgili olarak yerli işbirlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir" denildi. "SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR" "Gelinen aşama itibariyle gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu itibarla, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda eylemin vahametine ilişkin aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında zorunluluk bulunmaktadır. 2 Ekim günü evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda daha önce yapılan planlama doğrultusunda Başkonsolosluk Binası'na girer girmez boğularak öldürülmüştür. Maktul Cemal Kaşıkçı'nın cesedi boğularak öldürülmesini müteakip, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir. Sonuç olarak; maktul Cemal Kaşıkçı'nın uzunca bir süre geçmesine rağmen Başkonsolosluk Binası'ndan çıkış yapmadığının bir yakını tarafından adli mercilere bildirilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla ve derinliğiyle devam etmektedir"

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