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  4. İstanbul D-100 Karayolu'nda sabaha karşı zincirleme kaza! 2'si çocuk 6 yaralı

İstanbul D-100 Karayolu'nda sabaha karşı zincirleme kaza! 2'si çocuk 6 yaralı

23.06.2024 09:24
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İstanbul, Kartal, D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobilde bulunan bir kişi, "Ticariye çarptı ondan sonra bize vurdu, bizi bariyere attı, biz sıkıştık. Bizi betona vurduktan sonra bariyeri alarak getirdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul D-100 Karayolu'nda sabaha karşı zincirleme kaza! 2'si çocuk 6 yaralı

Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Kartal, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen 3 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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"BİZİ BARİYERE ATTI, SIKIŞTIK"

Kaza yapan otomobilde bulunan Mustafa Kılıç, " Ticariye çarptı ondan sonra bize vurdu, bizi bariyere attı, biz sıkıştık. Bizi betona vurduktan sonra bariyeri alarak getirdi. Biz üç kişiydik. Benim yeğenimin hanımı yaralandı, bizde bir şey yok. 6 yaralı var adamın çocuklarından ikisi de yaralıydı" dedi. (DHA)

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261568_KARTAL-D-100-KARAYOLUNDA-3-ARACIN-KARIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kaza
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