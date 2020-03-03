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İstanbul'da 10 gün miting ve gösteriler yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İdlib'deki hain saldırı nedeniyle 10 gün boyunca kent genelinde gerçekleşecek tüm miting ve gösterileri yasakladı.

İstanbul'da 10 gün miting ve gösteriler yasaklandı

İstanbul Valiliği, 10 gün süre ile İstanbul'da gerçekleşecek tüm miting ve gösterileri yasakladığını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Suriye’de 2011 yılında başlayarak günümüze kadar devam eden iç savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş ve 6 milyon Suriyeli ülkelerini terk etmek durumunda kalmıştır.

İç savaş dolayısıyla ülkemizi tehdit eden terör gruplarına yönelik 2016 yılında Fırat Kalkanı ve 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatlarıyla terör devleti oluşumlarını engelleyen ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerlerine yönelik, son olarak 27 Şubat’ta İdlib’de Esat rejiminin gerçekleştirdiği menfur saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’yla
bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıklar verilmektedir.

Suriye'de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde “Savaşa Hayır” vb. konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/ çadır açma, bildiri, afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik Makamının 01.03.2020 tarihli olurları ile 01.03.2020 Pazar günü saat 00.01’den 10.03.2020 Salı günü saat 23.59’a kadar (10) gün süreyle yasaklanmıştır."


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği miting ve gösteri yasağı

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