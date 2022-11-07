HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldı

İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldı

07.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldığını, 41 bin 35 kaçak göçmenin doğrudan sınır dışı edildiğini, 100 bin 626 yabancının ise diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul'da 11 ayda 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde kaçak göç ile mücadelemiz İçişleri Bakanlığımızın koordinasyon ve desteği, ilgili kurumlarımızın işbirliği ve kararlı mücadelesiyle devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizce yasal yollardan ülkemize giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametini ispata elverişli belge ibraz edemeyen kaçak göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatılmaktadır.

Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenler, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edilmektedir. İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022 - 04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148.012 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41.035 kaçak göçmen (Afganistan: 21.824, Pakistan: 4.691, Diğer uyruklar: 14.520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100.626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Ayrıca ilimizde gerçekleştirilen işyerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7.962 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Zabıta, Emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan bu incelemelerde işyerleri; ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulmaktadır. Yabancı uyrukluların ülkemizdeki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.goc.gov.tr) erişilebilmektedir." denildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde ortalık karıştı: 1’i ağır 5 yaralıDüğünde ortalık karıştı: 1’i ağır 5 yaralı
İstanbul için kar yağışı tahmini! İstanbul için kar yağışı tahmini!
THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

Feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 32 yaralı

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.