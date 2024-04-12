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  4. İstanbul'da 22 yaşındaki Fatih Çakmak, 9'uncu kattan atlayarak intihar etti! Telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı: Mavi Balina kabusu geri mi döndü?

İstanbul'da 22 yaşındaki Fatih Çakmak, 9'uncu kattan atlayarak intihar etti! Telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı: Mavi Balina kabusu geri mi döndü?

12.04.2024 01:26
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İstanbul Pendik'te 22 yaşındaki Fatih Çakmak, 10 katlı apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. İntihar eden Çakmak'ın telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor.

İstanbul'da 22 yaşındaki Fatih Çakmak, 9'uncu kattan atlayarak intihar etti! Telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı: Mavi Balina kabusu geri mi döndü?

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.

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CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olayı gören kişilerin durumu 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TELEFONUNDAN MAVİ BALİNA ÇIKTI

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. Çakmak'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İntihar İstanbul mavi balina
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