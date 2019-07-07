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İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Edinilen bileğiyle göre olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi’nde bulunan yeşil alanda meydana geldi.

İddiaya göre, bölgeden geçen vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görerek, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları incelemede Serhat T. (22) isimli gencin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise, gencin hayatını kaybettiği bölgede çalışma yaptı. Gencin cenazesi incelemelerin ardından cenaze arabası ile İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sentetik uyuşturucu

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