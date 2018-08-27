İstanbul’da 251 ticari araç için terör takibi

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT’in geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalarda plakaları çalınan, ikiz plaka tespiti yapılan ya da sahte plaka kullanan 251 ticari araç hakkında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde plakalara şerh kaydı düşüldü. Terör kaydıyla POLNET’e girişi yapılan bu araçlarla ilgili İstanbul genelinde ekipler inceleme başlattı.

YENİ PLAKALAR VERİLDİ

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, incelemelerde listede kaydı bulunan araçların birçoğunun gerçek sahibine ulaşıldı. Soruşturmada gerçek kişilerin terör bağlantıları mercek altına alındı. Terör yönüyle herhangi bir tehdit unsuru algılanmayan şüpheli ticari plaka sahiplerine mağdur olmamaları ve hedefi teke indirmek amacıyla yeni plaka tahsis edilmesi yönünde karar alındı. Kararlar uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne gönderildi. Yapılan görüşmeler sonucunda bir yıl içinde 226 ticari araca yeni plakalar tahsis edildi. Ancak 25 aracın plaka değişimi işlemleri bir türlü yapılamadı.