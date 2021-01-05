HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi! (Hangi ilçelerde su kesilecek, saat kaçta başlayacak?)

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi! (Hangi ilçelerde su kesilecek, saat kaçta başlayacak?)

05.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi! (Hangi ilçelerde su kesilecek, saat kaçta başlayacak?)

İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek. Su kesintisi bu akşam başlıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

BU AKŞAM BAŞLIYOR

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Ünlü onkolog aşı olmak için şartını açıkladıÜnlü onkolog aşı olmak için şartını açıkladı
"Yutkunamıyorum" diyorsanız..."Yutkunamıyorum" diyorsanız...

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlardan sahte para uyarısı

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlar uyardı

Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

İçişleri'nden flaş açıklama: İzolasyondaki 139 bin 693 kişi kurallara uymadı

'İzolasyondaki 139 bin 693 kişi kurallara uymadı'

Doç. Dr. Yavuz Dizdar aşı olmak için şartını açıkladı

Ünlü onkolog aşı olmak için şartını açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi İlhan’dan mutant virüs açıklaması: Sayı 15’in üzerine çıkabilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Park yasağı cezasını iptal ettirdi

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! Park yasağı cezasını iptal ettirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.