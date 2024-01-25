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  4. İstanbul'da acı olay! Üst geçitten yola atlayan genç kıza otomobil çarptı

İstanbul'da acı olay! Üst geçitten yola atlayan genç kıza otomobil çarptı

25.01.2024 17:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenler'de 24 yaşındaki genç kız, çıktığı üst geçitten otoyola atladı. Bu sırada bir otomobil, yola atlayan genç kıza çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da acı olay! Üst geçitten yola atlayan genç kıza otomobil çarptı

Olay, saat 14.00 sıralarında O-3 Otoyolu Birlik Mahallesi Fatih İstikametinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hatice A., yolun üzerinde bulunan üst geçitten aşağı atladı. Bu sırada bir otomobil, kadına çarptı. Hatice A., olay yerinde hayatını kaybetti.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaşanan olay nedeniyle otoyolun Aksaray yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Hatice A.'nın cansız bedeninin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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