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  4. İstanbul'da akılalmaz olay! Kolu olmayan servis sürücüsüne ceza

İstanbul'da akılalmaz olay! Kolu olmayan servis sürücüsüne ceza

28.03.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da denetimlerde yaşanan bir olay pes dedirtti. Ekipler durdukları bir servis sürücüsünün sağ kolu olmadığını fark etti. Sürücüye ceza kesen ekipler daha sonra aracı da trafikten men etti.

İstanbul'da akılalmaz olay! Kolu olmayan servis sürücüsüne ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri tarafından Ataşehir'de servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. İstanbul Ataşehir'de tek kolu olmayan servis sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

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EKİPLER DE ŞAŞIRDI

Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki okulun önünde gerçekleştirilen denetimde durdurulan servisin şoförü L.G'nin sağ kolunun olmadığı tespit edildi.

Evrakı inceleyen polis ekipleri, aracı trafikten men ederken sürücü L.G. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları aracı sürmeleri"yle ilgili maddeden işlem yaptı. Sürücü hakkında ayrıca servis aracıyla "belediyeden alınan izin ruhsatında belirtilen faaliyetin konusu dışında yolcu taşımak"tan da cezai işlem uygulandı. (AA)

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İstanbul
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