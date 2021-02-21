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  4. İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atladı, adamın üstüne düştü

İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atladı, adamın üstüne düştü

21.02.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atladı, adamın üstüne düştü

Çağlayan’da üşümemesi için gece otele yerleştirilen akli dengesi bozuk şahıs, sabah kaçmak için pencereden atladı. Aşağıya atlayan adam yoldan geçen bir vatandaşın üstüne düşünce ikisi de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57) belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi. Geceyi burada geçiren şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı. Atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören’in (29) üstüne düştü. Akılalmaz olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.

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"KENDİNİ ATTI, ADAMIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi, ondan sonra götürdü” dedi.
Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye ekipleri tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiğini belirledi.

(İHA)

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