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  4. İstanbul'da ATM'lerden kart kopyalayan 5 kişilik çete yakalandı

İstanbul'da ATM'lerden kart kopyalayan 5 kişilik çete yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

İstanbul'da ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin 172 kişinin hesabından para çektikleri tespit edildi. Şüphelilerin ATM'lere aparat yerleştirmeleri ve para çekmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, vatandaşların hesaplarından para çekilen banka ATM'lerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin bankaların ATM'lerine kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler, kopyalama aparatıyla ATM'ye para çekmek için gelen vatandaşların kart bilgilerini erişiyor, ardından yerleştirdikleri kamerayla işlem yapan vatandaşların şifrelerini öğreniyorlardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin bu düzenek sayesinde yaklaşık 172 kişinin hesabından para çektikleri tespit edildi. İncelemelerini tamamlayan siber polisi, 10-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, pos cihazları, banka kartları ve kopyalama cihazları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüpheli ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ATM'lere aparat yerleştirmeleri ve para çekmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)

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ATM dolandırıcı istanbul

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