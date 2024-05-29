İstanbul'da aynı gece 3 emlakçı dükkanına saldırı! Sabah geldiklerinde kurşun deliklerini gördüler

İstanbul'da aynı gece 3 emlakçıya da silahlı saldırı düzenlendi. Şişli'de olay, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki emlakçıda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, emlakçıya ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

KURŞUN DELİKLERİNİ SABAH GÖRDÜ

Sabah iş yerine gelen emlakçı Hüseyin Albeni camdaki kurşun deliklerini görünce polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GECE 2 DÜKKANA DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Öte yandan Şişli'de aynı gece 2 emlakçıya daha silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve saldırganların kaçtığı öğrenildi. Ekipler, saldırılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

"SABAH GELDİM İŞ YERİM KURŞUNLANMIŞ"

İş yeri sahibi Hüseyin Albeni, "Sabah geldim iş yerim kurşunlanmış. Camlarımız kırılmış. Gece saatlerinde gelmişler. Bize 4 kurşun isabet etmiş. Biz kendi halinde emlakçıyız. Kimseyle sorunumuz olmaz" dedi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





