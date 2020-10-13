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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrasında Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrasında Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferle ise şöyle: 15.15 Beşiktaş-Adalar, 18.00 Büyükada-Beşiktaş

AKOM DÜN UYARMIŞTI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) dün İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Salı öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor."

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