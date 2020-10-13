İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrasında Şehir hatları bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferle ise şöyle: 15.15 Beşiktaş-Adalar, 18.00 Büyükada-Beşiktaş

AKOM DÜN UYARMIŞTI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) dün İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbul’da hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Salı öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor."



