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  4. İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi kendisini polise ihbar eden güvenlik görevlisi olduğunu sandığı bir başka güvenlik görevlisini darp etti. Tekmeli yumruklu dayak anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site sakini olmayan bir kişi, aracıyla site önünden geçerken silahıyla havaya ateş etti. Sesleri duyan ve site girişinde bulunan güvenlik görevlisi ise durumu polis ekiplerine haber verdi.

Durumdan haberdar olan ve şikayet edildiğini öğrenen kişi siteye tekrar geldi. Güvenlik kulübesine giden adam bir süre görevliyle konuştu. Görevli vardiya değişimi olduğunu kendisinin olaydan haberdar olmadığını, kimseyi şikayet etmediğini söylese de onu ikna edemedi.

ESKİYA2

OTOMOBİLİNE BİNEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Güvenlik görevlisine saldıran adam, onu darp etmeye başladı. İki eliyle görevlinin kafasını kavrayarak savurdu. Aldığı darbeyle yere düşen görevliyi yerde yumruklamaya sürdüren adamı, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kimseyi dinlemeyen adam bir kez daha görevlinin yüzüne yumruk attı, tekmeler savurdu. Görevliyi darp eden kişi daha sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Karakola giderek şikayetçi olan güvenlik görevlisinin daha sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi. (DHA)

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