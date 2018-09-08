İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “‘Cumartesi Anneleri’ olarak bilinen oluşum tarafından yapılacak her türlü etkinliğin Beyoğlu Kaymakamlık makamı tarafından yasaklanması nedeniyle ilimiz Beyoğlu ilçesinde alınacak tedbirler kapsamında; 08 Eylül 2018 günü saat 08.00’dan itibaren tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir” denildi.
İHA
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