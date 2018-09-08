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İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 02:58 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda yasaklanan ‘Cumartesi Anneleri’ etkinlikleri nedeniyle bazı yollar 08 Eylül saat 08.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “‘Cumartesi Anneleri’ olarak bilinen oluşum tarafından yapılacak her türlü etkinliğin Beyoğlu Kaymakamlık makamı tarafından yasaklanması nedeniyle ilimiz Beyoğlu ilçesinde alınacak tedbirler kapsamında; 08 Eylül 2018 günü saat 08.00’dan itibaren tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir” denildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

  • Zambak sokak - Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
  • Atıf Yılmaz Caddesi - Sadri Alışık Sokak kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
  • Balo Sokak- Turnacı Caddesi kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.
  • Yeniçarşı Caddesi - Meşrutiyet Caddesi kesişimi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek
  • Kumbaracı Yokuşu Asmalı Mescit Caddesi kapatılacak. İstiklal Caddesine akım verilmeyecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

  • Gümüşsuyu İstikameti
  • Kazancı Yokuşu İstikameti

İHA

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bu yollara dikkat Cumartesi Anneleri

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