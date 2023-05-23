İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe içe mahalle mahalle uyardı! 23 Mayıs 2023 Salı İstanbul'da elektrik kesinti olacak ilçeler

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama ve 23 Mayıs 2023 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 23 Mayıs 2023 Salı günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 23/05/2023 13:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1266., ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 23/05/2023 13:00:00 - 23/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 16:00

BEŞİKTAŞ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CAMFENER, KATMER, KAYMAKÇI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, ORTAKÖY DEĞİRMEN, OSMANZADE, TAYYARECİ FEVZİ, VAPURİSKELESİ, YELKOVAN, İSKELE sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk bölgelerinde 23/05/2023 12:00:00 - 23/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 15:00

BEYOĞLU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET sk / CİHANGİR mah SAĞIROĞLU sk / GÜMÜŞSUYU mah SIRASELVİLER sk / KAMER HATUN mah MEŞRUTİYET sk bölgelerinde 23/05/2023 12:00:00 - 23/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 15:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 863., 864., 865., 866., 879., 960., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1022., 1046., 1079., PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 23/05/2023 11:00:00 - 23/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 14:00

KAĞITHANE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MARMARA, MASUM, MEHTAP, MELTEM, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 23/05/2023 11:00:00 - 23/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 15:00

ARNAVUTKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, EBRULİ, IŞILAY, KISMET, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, SARI ZEYBEK, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk / YUNUS EMRE mah ELİAÇIK sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 14:00

BEŞİKTAŞ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah KURUÇEŞME ÇIKMAZI, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

BEYOĞLU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AVCILAR, AÇIK, CAN, CAN KARDEŞLER, CEMİYET, DİRİ, GÜZEL BAHÇE, GÜZELLER, KAYIŞOĞLU, KÜÇÜK EFEM, MENEVŞE, MERDİVENLİ, OKÇULAR ÇEŞME, PİYALEPAŞA, SAĞLIK OCAĞI, TOROS, YARPUZ, ÇİÇEK, ÜLEV, ŞENAY, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 18:00

EYÜPSULTAN

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 2.MANOLYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 885. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2128., 2131., 2133., 2135., 2136., 2137., 2138., 2139., 2139/1., N, ORHAN GAZİ sk / YUNUS EMRE mah 1385. sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 14:00

FATİH

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 13:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İNÖNÜ mah 1.AYDIN, 1.GAZİ, 1.KUBİLAY, 1314. ÇIKMAZ, 2.ERGUVAN, 2.YILDIZ, 2.ÖZGÜR, 3.YILDIRIM, KARS, MAGOSA, SAMİ PAŞA, YAZI TEPE, YILDIRAY, ŞEHİT DİNÇER DEMİR sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 13:00

ŞİŞLİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET sk / FULYA mah AYGÜN, BİLGE, ESENLER, FULYA BAYIRI, KOZACIK, MEHMETÇİK, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 15:00

ŞİŞLİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 23/05/2023 10:00:00 - 23/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 15:00

KAĞITHANE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, FASIL, GÜLİSTAN, RABAK, YÜCEL, İLAYDA sk bölgelerinde 23/05/2023 09:30:00 - 23/05/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 16:30

KAĞITHANE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah EGEMEN, HİRA sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN sk bölgelerinde 23/05/2023 09:30:00 - 23/05/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 16:30

KAĞITHANE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah EKİM, PARK sk bölgelerinde 23/05/2023 09:30:00 - 23/05/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 16:30

SARIYER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ESKİ HARMANLAR, MÜJDE ÇIKMAZI, PİKNİK, SARIYER, ÇAYIR MAHALLESİ sk bölgelerinde 23/05/2023 09:30:00 - 23/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:30

SARIYER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah MÜJDE ÇIKMAZI, NAME, PİKNİK, ÇAYIR MAHALLESİ sk bölgelerinde 23/05/2023 09:30:00 - 23/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:30

ÇATALCA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ASYA ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAKEMLER, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, KOYUNCU ÇIKMAZI, KOŞU, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SELİM GİRAY, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, TUFAN, YAVER, YEDİ EVLER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, ÖZERDEM, İPEK, İSTANBUL sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

ARNAVUTKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, TÜRKOĞLU, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKILT bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 15:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1265., 1266., 1268., 1269., 1277., 1279., 1286., 1325., 1326., 1327., 1328., 1329., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 16:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 16:00

BEYLİKDÜZÜ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 903., 905., 906., 907., 912., 913., 914., 915., 916., 918., 921., 922., 923., 925., 946., 953., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 12:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 858., 863., 864., 879., PAZARYOLU sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

FATİH

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah VİDİNLİ TEVFİKPAŞA sk / KEMALPAŞA mah AĞA YOKUŞU, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

SİLİVRİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

SULTANGAZİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2858., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2. sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

BÜYÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AKASYA 2, DEMOKRASİ, KAYIN, ZEKİ BORA sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

ARNAVUTKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, TÜRKOĞLU, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKILT bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 15:00

AVCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, NAZIR, REİS, SAİT FAİK sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 12:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1900., 1901., 1911., 1968. sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1418., 1420., 1421., 1422., 1423., SABİA sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 16:00

BEYLİKDÜZÜ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 903., 905., 906., 907., 912., 913., 914., 915., 916., 918., 921., 922., 923., 925., 946., 953., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 12:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 858., 863., 864., 879., PAZARYOLU sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

ŞİŞLİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 13:00

SULTANGAZİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2858., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2. sk bölgelerinde 23/05/2023 09:00:00 - 23/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 17:00

BAHÇELİEVLER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 23/05/2023 05:00:00 - 23/05/2023 09:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 05:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 09:00

BAYRAMPAŞA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 23/05/2023 05:00:00 - 23/05/2023 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 05:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 07:30

ARNAVUTKÖY

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 23/05/2023 02:30:00 - 23/05/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 02:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 05:00

KAĞITHANE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKİDE, ALTINAY, AYSU, BAHRİYE, DİDENUR, GÖKDENİZ, KATİP, LADİN, LEMAN, MADALYA, MURAT, NİLÜFER, ORTANCA, PANAYIR, SARMAŞIK, ZEMZEM, ÇAYKARA, ÇAĞLA, İYİNİYET sk bölgelerinde 23/05/2023 01:00:00 - 23/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 01:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 07:00

EYÜPSULTAN

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 55 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, BURAK, CENGİZ TOPEL, YALI sk bölgelerinde 23/05/2023 00:05:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:05

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

EYÜPSULTAN

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 55 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, BURAK, CENGİZ TOPEL, YALI sk bölgelerinde 23/05/2023 00:05:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:05

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

GAZİOSMANPAŞA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 55 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883., 884., 885. sk bölgelerinde 23/05/2023 00:05:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:05

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 243 sk bölgelerinde 23/05/2023 00:01:00 - 23/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:01

KÜÇÜKÇEKMECE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 23/05/2023 00:01:00 - 23/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:01

ZEYTİNBURNU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 59 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS AYVALIDERE sk bölgelerinde 23/05/2023 00:01:00 - 23/05/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 04:00

ZEYTİNBURNU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 59 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, KARACABEY sk bölgelerinde 23/05/2023 00:01:00 - 23/05/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:01

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 04:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1273., 1274., 1275., 1276., KİRAZLI, MAHMUTBEY sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk / KİRAZLI mah 1209., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1219., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 23/05/2023 00:00:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 23/05/2023 00:00:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 23/05/2023 00:00:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

BEYOĞLU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah ALTI ÇINAR, ALİ RIZA BEY, BALKAN, BOSTAN ARALIĞI, BÜYÜK ALTAYBAŞI, BİRLİK, CEYLAN, DERE BOSTANI, KAPTANPAŞA, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NAKKAŞ PENAHİ, PORSUK AĞACI, PİYALE HAVUZU, PİYALE MEKTEBİ, PİYALE MUMHANESİ, REİS, SARI PAPATYA, SEHER, SEL, SELGEÇTİ, SERDENGEÇTİ, SOBACI, SÜMER, SİNAN PAŞA YUMAK, TÜRBE, UZUNCA, YAY, YAYA GEÇİDİ ÇIKMAZI, ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI, ÇAMLIYAYLAK, ÜST BARUTHANE, ŞELALE sk / KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ALT BARUTHANE, ATAK, AVCILAR, AYGÜL, BABAPINAR, BABAPINAR ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BÜYÜK ATAK, CANDAN, DEMİRCİ, DOĞAN, DİLEK, DİRİ, EFEM, FEN İŞLERİ ÇIKMAZI, GÜNÜ GÜZEL, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ, KAYIŞOĞLU, MERDİVENLİ, PİYALEPAŞA, SEYHAN, SIRAÇ, SPOR, STAT, TOROS, USLU, VALİDE ÇEŞMESİ, YENER, YILMAZ, ÜLEV, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk bölgelerinde 23/05/2023 00:00:00 - 23/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 02:00

BEYOĞLU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, MURADİYE DERESİ, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, HAREMAĞASI, IHLAMURDERE, KEMAL TÜREL, MISIRLIBAHÇE, MURADİYE BOSTANI, NÜZHETİYE, UZUNCAOVA, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk / HARBİYE mah ATİYE, BOSTAN, BRONZ, HÜSREV GEREDE, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BARAKALAR, DERYADİL, FERAH, HACI EMİN EFENDİ, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, KÖŞKÜSTÜ, MURADİYE BAYIRI, MURADİYE DERE, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, OSMAN F. SEDEN, PROF. DR. ORHAN ERSEK, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 23/05/2023 00:00:00 - 23/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 02:00

FATİH

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ABACI ARALIĞI, FEVZİPAŞA, KALEBOYU sk / KARAGÜMRÜK mah HACI MUHİDDİN CAMİİ, MUHTAR MUHİDDİN, VİRAN ODALARI sk bölgelerinde 23/05/2023 00:00:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

ŞİŞLİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 23/05/2023 00:00:00 - 23/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Mayıs 2023 Salı 00:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Mayıs 2023 Salı 06:00

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

